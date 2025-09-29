Strage di Paderno | pubblicate le motivazioni della condanna a 20 anni per Riccardo che ha sterminato la famiglia

Sono state pubblicate oggi le motivazioni della sentenza con cui Riccardo Chiarioni è stato condannato a 20 anni per avere sterminato la sua famiglia in quella che è diventata tristemente celebre come la “strage di Paderno”. “Guidato da un pensiero stravagante” e “bizzarro”, voleva “raggiungere l’immortalità attraverso l’eliminazione della propria famiglia”, restando però “sotto il . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Strage di Paderno: pubblicate le motivazioni della condanna a 20 anni per Riccardo, che ha sterminato la famiglia

