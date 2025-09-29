Strage di Paderno l’orribile verità su Riccardo che ha sterminato la famiglia | Era lucido e determinato
Una sentenza durissima, quella arrivata nei confronti di Riccardo Chiarioni, il giovane che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024 uccise con ferocia i suoi genitori e il fratello di soli 12 anni. Il Tribunale per i minorenni di Milano lo ha condannato a 20 anni di reclusione, il massimo della pena previsto con rito abbreviato. Una decisione motivata in 51 pagine dalla giudice Paola Ghezzi, che ha descritto il ragazzo come «lucido e determinato» nell’organizzare e portare a termine il massacro. Secondo il verdetto, il 17enne, oggi quasi 19enne, non era affetto da vizio di mente e sapeva distinguere «la realtà dall’immaginazione». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
