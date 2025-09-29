Strage di Paderno | il 17enne sterminò la famiglia perchè convinto di poter raggiungere l'

AGI - Riccardo C. è stato "lucido e determinato" durate l'azione che l'ha portato a uccidere madre, padre e fratello di 12 anni a Paderno Dugnano nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre del 2024. Lo scrivono i giudici del Tribunale dei Minori nelle motivazioni alla sentenza con la quale, lo scorso giugno, hanno condannato il ragazzo a 20 anni, la pena massima col rito abbreviato. I magistrati spiegano nella cinquantina di pagine le ragioni del verdetto nei confronti di Riccardo che all'epoca aveva 17 anni. Era guidato da "un pensiero stravagante perché è di tutta evidenza che credere di raggiungere l'immortalità attraverso l'eliminazione della propria famiglia non sia un proposito sano, ma tale pensiero era, si', bizzarro ma ancora sotto il controllo di R. 🔗 Leggi su Agi.it

