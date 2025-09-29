Strage di Paderno | il 17enne sterminò la famiglia perchè convinto di poter raggiungere l'
AGI - Riccardo C. è stato "lucido e determinato" durate l'azione che l'ha portato a uccidere madre, padre e fratello di 12 anni a Paderno Dugnano nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre del 2024. Lo scrivono i giudici del Tribunale dei Minori nelle motivazioni alla sentenza con la quale, lo scorso giugno, hanno condannato il ragazzo a 20 anni, la pena massima col rito abbreviato. I magistrati spiegano nella cinquantina di pagine le ragioni del verdetto nei confronti di Riccardo che all'epoca aveva 17 anni. Era guidato da "un pensiero stravagante perché è di tutta evidenza che credere di raggiungere l'immortalità attraverso l'eliminazione della propria famiglia non sia un proposito sano, ma tale pensiero era, si', bizzarro ma ancora sotto il controllo di R. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: strage - paderno
Strage di Paderno Dugnano: si è diplomato Riccardo Chiarioni, il 18enne che aveva massacrato genitori e fratellino a coltellate
Strage di Paderno Dugnano: “Lucido e determinato, li uccise per il progetto di diventare immortale”
La strage di Paderno Dugnano, ecco perché Riccardo Chiarioni sconterà 20 anni: "Era lucido e capace d’intendere quando ha sterminato la famiglia”
Strage di Paderno Dugnano: “Lucido e determinato, li uccise per il progetto di diventare immortale” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/29/news/strage_paderno_dugnano_motivazioni_condanna_riccardo_chiaroni-424877837/?ref=twhl… - X Vai su X
Tgr Rai Lombardia. . Operaio muore in fabbrica a Monza, i sindacati: "Strage continua, 96 vittime quest'anno in Lombardia". Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro. Un ferito grave dopo la caduta da un'impalcatura in cantiere a Desio. Il servi - facebook.com Vai su Facebook
Strage di Paderno Dugnano, il 17enne che uccise i genitori e il fratello condannato a vent'anni. Le motivazioni della sentenza: «Ha lucidamente programmato, attuato, variato ... - Il Tribunale per i minorenni definisce Riccardo Chiaroni «manipolatore» e «attratto dal nazismo». Secondo vanityfair.it
Strage di Paderno Dugnano: come mai il 17enne che sterminò la sua famiglia è stato condannato a 20 anni? - Riccardo Chiarioni sterminò la sua famiglia con 108 coltellate a Paderno Dugnano: ecco perché è stato condannato a 20 anni ... Segnala notizie.it