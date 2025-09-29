Strage di Paderno | i giudici rivelano il piano freddo del 17enne

La strage di Paderno Dugnano continua a scuotere coscienze: un diciassettenne, armato di coltello, ha cancellato in pochi istanti la sua famiglia. Ora le motivazioni della sentenza svelano perché i giudici parlano di calcolo metodico e di freddezza estrema, offrendo uno spaccato inquietante sul confine tra adolescenza e consapevolezza. Il filo logico di un piano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Strage di Paderno: i giudici rivelano il piano freddo del 17enne

