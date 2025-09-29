Strage di Paderno i giudici | il 17enne era lucido e determinato nell' uccidere madre padre e fratello di 12 anni

Riccardo C. è stato «lucido e determinato» durate l’azione che l’ha portato a uccidere madre, padre e fratello di 12 anni a Paderno Dugnano nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre del 2024. Lo scrivono i giudici del Tribunale dei Minori nelle motivazioni alla sentenza con la quale hanno condannato il ragazzo a 20 anni, la pena massima col rito abbreviato. I magistrati spiegano nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Strage di Paderno, i giudici: il 17enne era lucido e determinato nell'uccidere madre, padre e fratello di 12 anni

