Strage di multe dal nuovo autovelox un automobilista | Ne ho prese 16 di fila sono rovinato

E' una vera e propria strage di multe quella che sta mietendo il nuovo impianto di autovelox installato nel tratto riccionese della Ss16, all'altezza della “Curva del fattore”, in grado di rilevare il superamento del limite di velocità dei 50 chilometri all'ora in entrambi i sensi. Dopo il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: strage - multe

Controlli durante i concerti di Geolier, è "strage": pioggia di multe e sequestri

Una strage annunciata Lugano: se passano i 30 all’ora ovunque, fioccheranno multe e ritiri di patenti Se approvati a Lugano, i 30 all’ora generalizzati si estenderanno rapidamente a tutto il Cantone https://lorenzoquadri.ch/una-strage-annunciata/… - X Vai su X

TERZO FINE SETTIMANA DI SETTEMBRE (19-21 SETTEMBRE) 2025 NETTO AUMENTO DELLE VITTIME, SONO 40 I DECESSI? STRAGE DI PEDONI 12 VITTIME? 13 AUTOMOBILISTI, 10 MOTOCICLISTI, 5 CICLISTI https://www.asaps.it/p/82429 Numer - facebook.com Vai su Facebook

Il figlio prende oltre 2mila euro di multe in motorino per un nuovo autovelox: "Ha sbagliato ma così è una rapina" - I genitori di un 16enne romagnolo sono stati inondati dai verbali della Polizia locale: "Così è educante o si sta facendo cassa mettendo sul lastrico le famiglie? Riporta today.it

Autovelox di Buguggiate, automobilista vince il ricorso. Il sindaco: “Nessun rimborso per chi ha già pagato” - "Ma nel merito la legge è chiara: chi ha pagato la multa non può più fare ricorso" ... Come scrive varesenews.it