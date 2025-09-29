Strage di Minneapolis | la miracolosa guarigione della bambina colpita al cervello da un proiettile

Era stata colpita al cervello durante l’attentato alla scuola di Minneapolis: non c’erano molte speranze, ma il recupero che è avvenuto è miracoloso persino a parere dei medici che l’hanno operata. A fine agosto, il 27, una piccola scuola cattolica degli Stati Uniti è stata sconvolta da un terribile attentato che ha portato alla morte. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Strage di Minneapolis: la miracolosa guarigione della bambina colpita al cervello da un proiettile

