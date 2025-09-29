Strage di cristiani in una chiesa mormone del Michigan | un 40enne spara poi dà fuoco all’edificio video
E’ salito ad almeno quattro morti e altri otto feriti i l bilancio della sparatoria condotta da un uomo armato in una chiesa mormone del Michigan, che ha aperto il fuoco con un fucile d’assalto prima di aver dato fuoco all’edificio. Lo ha affermato la polizia locale spiegando che l’attacco alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, una cittadina a 100 chilometri a nord-ovest di Detroit, è avvenuto durante una funzione domenicale a cui stavano partecipando centinaia di persone. Il sospettato, identificato come Thomas Jacob Sanford, 40 anni, di Burton, Michigan, è stato poi ucciso a colpi d’arma da fuoco dalla polizia nel parcheggio della chiesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, quatto morti e 8 feriti - La governatrice del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer, ha condannato la violenza "ovunque ma soprattutto in un luogo di culto". ansa.it scrive
Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan: un morto e nove feriti, neutralizzato l'aggressore. In fiamme l'edificio. Trump: «Ennesimo attacco ai cristiani» - A un mese dall'attacco a Minneapolis, nel quale sono morti due bambini, stavolta è una chiesa mormone in Michigan ad essere stata presa di ... Scrive leggo.it