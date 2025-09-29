Strage dei treni sulla Andria-Corato | confermate due condanne e 14 assoluzioni

Condanne e assoluzioni confermate, nel processo d'appello per il disastro ferroviario del 12 luglio 2016, avvenuto sulla linea Ferrotramviaria tra Andria e Corato. Quel giorno, nello scontro tra due treni sul quel tratto, a binario unico, 23 persone morirono e altre 51 rimasero ferite.La Corte. 🔗 Leggi su Baritoday.it

BRANDIZZO - Strage del treno, la Regione Piemonte si costituirà parte civile - X Vai su X

Strage dei treni in Puglia, 14 assoluzioni e due condanne in appello - Corato del 2016 la corte d’appello non varia il giudizio di primo grado: oggi è stato ... Segnala msn.com

La strage dei treni sulla Andria-Corato fu colpa soltanto di due ferrovieri: in Appello confermata la sentenza - Condannati solo il capostazione Piccarreta (sei anni e sei mesi) e il capotreno Lorizzo (sette anni): escluse responsabilità di Ferrotramviaria e dei suoi dirigenti ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it