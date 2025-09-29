Strage dei treni in Puglia 14 assoluzioni e due condanne in appello

Quotidianodipuglia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattordici assoluzioni, solo due condanne. Per la strage dei treni sulla linea Andria-Corato del 2016 la corte d?appello non varia il giudizio di primo grado: oggi è stato rigettato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

strage dei treni in puglia 14 assoluzioni e due condanne in appello

© Quotidianodipuglia.it - Strage dei treni in Puglia, 14 assoluzioni e due condanne in appello

In questa notizia si parla di: strage - treni

Strage dei treni sulla Andria-Corato: confermate due condanne e 14 assoluzioni

strage treni puglia 14Strage dei treni in Puglia, 14 assoluzioni e due condanne in appello - Corato del 2016 la corte d’appello non varia il giudizio ... Scrive msn.com

strage treni puglia 14Scontro fra treni sul binario unico, confermate due condanne e 14 assoluzioni - Anche la società Ferrotramviaria è stata giudicata non responsabile ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Strage Treni Puglia 14