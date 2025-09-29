Strage dei treni fra Andria e Corato condannati capostazione e capotreno | conferma in appello

Sono passati 9 anni da quella strage dei treni tra Andria e Corato in cui persero la vita 23 persone e ne rimasero ferite 51. E sarebbero due i responsabili. La Corte d’appello di Bari ha rifiutato il ricorso della Procura di Trani contro l’assoluzione di 14 dei 16 imputati nel processo di secondo grado . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Strage dei treni fra Andria e Corato, condannati capostazione e capotreno: conferma in appello

