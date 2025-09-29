Strade piene di rifiuti Otto anni di promesse mancate città allo sbando | FOTO

Casertanews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Da otto anni i cittadini attendono risposte, ma la situazione resta immutata”. È durissimo l’attacco di Belli, dirigente di Fratelli d’Italia, rivolto al sindaco Lavanga e al consigliere regionale Giovanni Zannini, presidente della Commissione Ambiente, Protezione Civile ed Energia del Consiglio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

