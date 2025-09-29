Strade piene di rifiuti Otto anni di promesse mancate città allo sbando | FOTO
“Da otto anni i cittadini attendono risposte, ma la situazione resta immutata”. È durissimo l’attacco di Belli, dirigente di Fratelli d’Italia, rivolto al sindaco Lavanga e al consigliere regionale Giovanni Zannini, presidente della Commissione Ambiente, Protezione Civile ed Energia del Consiglio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: strade - piene
Côte che sembrano montagne. Cosa ci dicono del ciclismo le strade piene di gente al Tour del France
Strade di Carini piene di eternit abbandonato, partono le indagini: "Si rischia arresto e multa fino a 36 mila euro"
Le strade di Londra piene per Charlie e per la libertà
Questa settimana è stata ricca di emozioni! Un grazie speciale ad Arianna, Sergio, Lina ed Elisa per averci permesso di accompagnarli nella scelta del loro veicolo ideale. Vi auguriamo strade piene di gioia! #FJAuto #Consegne #UsatoTop #CarOutlet #V - facebook.com Vai su Facebook
Milano, dopo il maltempo le strade piene di buche: Striscia lo denuncia già da anni… Guarda il video completo al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/milano-dopo-il-maltempo-le-strade-piene-buche-striscia-lo-denuncia-gia-da-anni_883502… #Strisci - X Vai su X
Rifiuti scaricati in strada, otto sondriesi scoperti multati dalla polizia locale - L’intervento nell’area di parcheggio di piazzale Moro, trasformata in discarica Sondrio, 31 maggio 2025 – Abbandonano i rifiuti in piazzale ... Riporta ilgiorno.it
Dal 2 settembre via a raccolta rifiuti su strade del Barese - Cominceranno il prossimo 2 settembre i primi interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade della Città metropolitana di Bari, grazie a un primo stanziamento immediatamente ... Si legge su ansa.it