Strade di Lecco 6 milioni e mezzo dal Ministero con il piano straordinario
Sono in arrivo 6 milioni e mezzo di euro per la provincia di Lecco destinati alla riqualificazione delle infrastrutture stradali. Le risorse fanno parte di un piano straordinario da un miliardo di euro varato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che assegna alla Lombardia oltre 121. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Violenta grandinata su Lecco, strade "imbiancate" e come fiumi. Il video
Maltempo Lecco e Como: treni fermi, strade interrotte, evacuazioni e danni
Grandinata sull’Erbese: strade imbiancate a Lambrugo e disagi sulla Como-Lecco
Manutenzione strade 6milioni al VCO - Dopo la notizia dello stanziamento di oltre 87 milioni di euro per il Piemonte, di cui quasi 6 al Vco, destinati a interventi di riqualificazioni stradali, il segretario provinciale della Lega Enrico ... Si legge su verbanianotizie.it