Un violento acquazzone nella serata di sabato ha causato l’allagamento di un tratto di via Valeria a Fiumazzo, località a una manciata di chilometri a nord di Alfonsine. In una sessantina di minuti sono caduti 67 millimetri di pioggia. A registrare la maggiore criticità è stata via Valeria, con un tratto di circa 800 metri, dove l’acqua ha raggiunto anche una quarantina di centimetri, chiuso al traffico dalla Polizia locale fino alle 22.30. "Per meglio comprendere la portata del fenomeno – ha commentato il sindaco Riccardo Graziani – si è trattato del quantitativo di pioggia che dovrebbe cadere nell’intero mese di settembre, concentrato in 60 minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strade allagate a Fiumazzo: "Fenomeno intenso"