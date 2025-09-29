Storia degli orologi di lusso | viaggio attraverso il tempo e l’eleganza

Life&People.it La storia degli orologi è un intreccio di tecnica, estetica e desiderio di dominare il tempo, un racconto attraverso un accessorio che, da secoli, accompagna re, avventurieri e icone di stile. Oggi l’ orologeria è sinonimo di lusso e di heritage, ma le sue origini risalgono ad un’epoca in cui scandire i minuti era questione di sopravvivenza e di ordine sociale. Dalle meridiane agli orologi da tasca. I primi strumenti per calcolare il tempo furono rudimentali: meridiane, clessidre e meccanismi ad ingranaggi che comparvero già nel Medioevo. È solo nel Rinascimento che l’orologio iniziò a farsi più compatto, trasformandosi lentamente da strumento pubblico, posto sui campanili delle città, a oggetto personale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it