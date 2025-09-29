Stop al servizio idrico a Frosinone e in altri quattro comuni ciociari | ecco quando

Stop al servizio idrico a Frosinone e in altri quattro comuni ciociari nella giornata di martedì 30 settembre. A comunicarlo è Acea: "Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, martedì 30 settembre si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni.Gli orari. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: stop - servizio

Corrieri Esselunga, stop alle consegne al piano: "Pagati come autisti e non per il servizio di facchinaggio"

Stop al servizio idrico per 8 comuni ciociari: le zone interessate

Stop al servizio idrico a Latina il 9 e 10 luglio: orari e elenco dei Comuni dove manca l’acqua

NUOVI IMPIEGATI AL COMUNE STOP PRECARIATO A MILITELLO Nuovi impiegati comunali hanno sottoscritto, oggi, il contratto a tempo indeterminato. Alle spalle dei dipendenti, che da decenni, invero, prestano servizio al Comune di Militello, con soluzio - facebook.com Vai su Facebook

Stop al servizio idrico a Frosinone il 13 febbraio: orari e dove mancherà l’acqua - A renderlo noto è la stessa società Acea Ato 5 che ha organizzato la sospensione idrica per la giornata di domani, giovedì 13 febbraio, per l'intera mattinata nell'intero ... Come scrive fanpage.it

Stop al servizio idrico nel Frusinate giovedì 15 maggio 2025: orari, dove manca l’acqua e scuole chiuse - Sospensione idrica nelle scuole di Frosinone e in alcuni comuni della provincia nella giornata di giovedì 15 maggio 2025: a renderlo noto Acea che si occupa dei lavori con un avviso e lo stesso comune ... Scrive fanpage.it