Stop al concorso Oss ipotesi compravendita di posti | Borrelli presenta esposto in procura

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha depositato stamattina un esposto alla procura di Napoli chiedendo un’indagine "approfondita" sul concorso per 1.274 posti di operatore socio-sanitario, sospeso il 24 settembre.Il bando, pubblicato nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

