Stop a concorso Oss deputato deposita esposto alla Procura di Napoli
Tempo di lettura: 2 minuti Un’indagine “approfondita” per accertare l’eventuale esistenza “di fenomeni corruttivi, di truffa, di abuso d’ufficio o di altre fattispecie penali legate allo svolgimento del concorso”. A chiederlo è il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che stamattina si è recato nella Procura di Napoli dove ha depositato un esposto per chiedere accertamenti in relazione alla sospensione, lo scorso 24 settembre, del concorso per 1.274 posti di Operatore Socio-Sanitario, indetto nel dicembre 2024 e relativo alle Asl di Napoli 1 e Salerno, concorso al quale risultavano iscritti oltre 25. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
