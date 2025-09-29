Stoccaggio illecito dei rifiuti e rischio percolato | scatta il sequestro in un caseificio
Irregolarità e carenze sulla gestione dei rifiuti. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Nipaaf del gruppo forestale di Latina nel corso di un'ispezione all'interno di caseificio nel comune di Pontinia. Il controllo, finalizzato proprio al rispetto dei livelli di salvaguardia ambientale, ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
