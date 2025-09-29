Quando si parla di scarpe versatili e sofisticate, gli stivaletti marroni occupano un posto speciale nel guardaroba dell’autunno 2025. Più soft e meno prevedibili del nero, si rivelano un alleato di stile capace di adattarsi a outfit diversi, dal look urbano a quello più elegante. Che siano in pelle liscia, effetto cocco o scamosciati, il loro fascino sta nella capacità di donare carattere e profondità anche alle combinazioni più semplici. Non è un caso che nelle ultime stagioni siano stati protagonisti dello street style internazionale, i ndossati con gonne midi, pantaloni ampi o cappotti cammello, per un risultato sempre raffinato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stivaletti marroni: in pelle o scamosciati? I più bei modelli, come sceglierli e come abbinarli