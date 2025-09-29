Stipendi in ritardo e violazioni contrattuali pronti allo sciopero i lavoratori Tech Servizi
Presa di posizione della Fiom Cgil a favore dei lavoratori Tech Servizi-Appalato Messina Servizi, dato che il sindacato contesta non solo il ritardo del pagamento degli stipendi ma anche una serie di altre questioni. In una nota, il sindacato segnala: “Sul terreno salariale va rilevato che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: stipendi - ritardo
Porta Borghetto, stipendi in ritardo: il Comune paga gli operai al posto delle ditte
Stipendi in ritardo, Aica replica ai sindacati: "Colpa del pignoramento di Siciliacque"
Centola Palinuro, mezzi fatiscenti e stipendi in ritardo per gli addetti della raccolta rifiuti: la denuncia del sindacato provinciale Ulssa
“Stipendi in ritardo e 150 euro a partita: molti arbitri si lamentano. Il loro non è un hobby”, denuncia l’ex direttore di gara Mario Mazzoleni. Un sistema che chiede professionalità ma garantisce poche tutele ? - facebook.com Vai su Facebook
Metropolitana di Genova, stipendi in ritardo: proclamato lo stato di agitazione https://liguria.bizjournal.it/2025/09/24/metropolitana-genova-stato-agitazione/… - X Vai su X
Raccolta rifiuti a Mondragone, Uiltrasporti: “Stipendi in ritardo e rischio occupazionale per addetti” - Il malcontento tra gli operatori del servizio di igiene urbana di Mondragone è esploso con forza. Da pupia.tv
Mario Mazzoleni: “Oggi molti arbitri si lamentano. Stipendi in ritardo per avere 150 euro a partita” - Marco Mazzoleni, ex arbitro di Serie A, ha raccontato i retroscena del lavoro dell'arbitro in Italia: "Bisogna trovare i soldi per pagarli adeguatamente ... Come scrive fanpage.it