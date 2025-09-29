Stiamo vivendo la crisi della nocciola | cos’è e perché riguarda più settori
La chiamano “crisi della nocciola”, e continua ad essere sempre più forte e importante. Nonostante sia una delle eccellenze italiane, attualmente rischia il raddoppio del prezzo. Cristiano Fini, presidente di Cia-Agricoltori Italiani, lancia l’allarme. Il 2025 è stato, infatti, “ancora un’annata nera per la produzione che crolla del 60% per l’impatto del climate change “, ha evidenziato. Il trend che porterà ad un aumento del prezzo di vendita, che potrebbe essere del doppio rispetto all’anno scorso. Crisi delle nocciole, l’allarme degli Agricoltori Italiani. Già nl 2023 la produzione nazionale era scesa a 102mila tonnellate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
