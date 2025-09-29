Steve

Ambientato a metà anni '90, il film segue 24 ore cruciali nella vita del preside (, interpretato dal premio Oscar® Cillian Murphy) di un istituto di recupero e dei suoi allievi. Mentre lotta per proteggere l'integrità dell'istituto ed evitarne l'imminente chiusura, si trova alle prese. 🔗 Leggi su Today.it

Il origin di captain america rivoluziona la storia di steve rogers

Addio a Giuseppe Crippa, lo Steve Jobs italiano. La famiglia: “Lascia un’impronta indelebile”

TIFF 2025: Cillian Murphy apre la sezione Platform con “Steve”, Marianne Jean-Baptiste tra i giurati

Steve McCurry vuole costruire ponti tra memoria e storia con le sue foto. Il fotoreporter di guerra, vincitore per quattro volte del World press photo per i suoi scatti in Iran, Cambogia, Libano e Afghanistan, celebre per lo scatto della “ragazza dagli occhi verdi”, ha - facebook.com Vai su Facebook

L'Università di Siena premia Steve McCurry: il focus oggi nell’App de «la Lettura». Nel numero in edicola e digitale, l'intervista di @s_deepinthought al fotogiornalista, due volte Pulitzer, @Muheisen81 che sarà in mostra al Siena Awards Photo Festival http://tin - X Vai su X

Steve Martin: 10 film dell’attore da vedere assolutamente - Riscopriamo la brillante carriera di Steve Martin attraverso 10 film che hanno raccontato il talento dell'attore. Secondo cinematographe.it

Steve Martin costretto a cancellare due spettacoli con Martin Short per malattia: cosa gli sta succedendo? - Venerdì 19 settembre Steve Martin, 80 anni, ha comunicato su Instagram la cancellazione delle date di Virginia Beach e Richmond, dove sarebbe salito sul palco ... Si legge su cinematographe.it