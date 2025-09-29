Sterminò famiglia 17enne era lucido
12.45 "Guidato da un pensiero stravagante" e "bizzarro", raggiungere "l'immortalità attraverso l'eliminazione della propria famiglia", ma sotto il suo "controllo", tanto che ha "distinto la realtà dall' immaginazione" e "ha lucidamente programmato, attuato,secondo il bisogno,le proprie azioni, prima,durante e dopo". Così il Tribunale dei minori motiva la condanna di giugno a 20 anni, pena massima in abbreviato, per il 17enne che nel 2024 a Paderno Dugnano (MI) uccise padre,madre e fratello 12enne. Non rinosciuto il vizio parziale di mente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Stermina la famiglia a 17 anni a Paderno Dugnano, il giudice: “Ha programmato lucidamente le sue azioni” - Lo scorso giugno il gup del Tribunale per i Minorenni di Milano ha condannato a 20 anni in primo grado con rito abbreviato il 17enne accusato di aver sterminato ... fanpage.it scrive
Giudice: "17enne lucido nello sterminare la famiglia a Paderno" - Lo scrive il Tribunale per i minorenni nel motivare la condanna di giugno a 20 anni, pena massima in abbreviato, per Riccardo Chiarioni che nel 2024 a 17 anni, a Paderno Dugnano (Milano), uccise padre ... Scrive ansa.it