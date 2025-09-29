Stellantis la Fiom | In quattro anni persi quasi 10 mila lavoratori

Tra il 2020 e il 2024 si sono persi 9.656 posti di lavoro negli stabilimenti del gruppo Stellantis in tutta Italia. Lo ha denunciato il leader della Fiom Michele De Palma, analizzando i dati relativi al saldo occupazionale, fortemente negativo nel periodo della pandemia Covid e immediatamente successivo. Il sindacalista ha sottolineato che «14 miliardi sono state le risorse investite dall’azienda nei dividendo per gli azionisti negli ultimi quattro anni». Ma ha anche aggiunto come «a oggi il 62 per cento dei lavoratori di Stellantis è interessato da ammortizzatori sociali. Queste sono le cifre di un fallimento». 🔗 Leggi su Lettera43.it

