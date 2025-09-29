Stellantis Joao Laranjo è il nuovo Cfo

Stellantis ha nominato, con effetto immediato, Joao Laranjo come Chief Financial Officer e membro del Leadership Team del gruppo. Prende il posto di Doug Ostermann che, come si legge in una nota ufficiale, ha deciso di lasciare l’azienda per motivi personali e ne assumerà tutte le responsabilità. «Avendo lavorato a stretto contatto con lui per 15 anni e avendo assistito alla sua crescita, sono rimasto costantemente colpito dalla sua ottima competenza finanziaria, dalla sua mentalità orientata ai risultati e dalla sua profonda comprensione delle complessità del nostro settore», ha dichiarato il Ceo Antonio Filosa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

