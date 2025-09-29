Stellantis Joao Laranjo è il nuovo Cfo

Lettera43.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stellantis ha nominato, con effetto immediato, Joao Laranjo come Chief Financial Officer e membro del Leadership Team del gruppo. Prende il posto di Doug Ostermann che, come si legge in una nota ufficiale, ha deciso di lasciare l’azienda per motivi personali e ne assumerà tutte le responsabilità. «Avendo lavorato a stretto contatto con lui per 15 anni e avendo assistito alla sua crescita, sono rimasto costantemente colpito dalla sua ottima competenza finanziaria, dalla sua mentalità orientata ai risultati e dalla sua profonda comprensione delle complessità del nostro settore», ha dichiarato il Ceo Antonio Filosa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

stellantis joao laranjo 232 il nuovo cfo

© Lettera43.it - Stellantis, Joao Laranjo è il nuovo Cfo

In questa notizia si parla di: stellantis - joao

Stellantis, Joao Laranjio è nuovo Chief Financial Officer del gruppo

stellantis joao laranjo 232Stellantis, il brasiliano Joao Laranjo &#232; il nuovo direttore finanziario. Lascia il cfo Doug Ostermann - Il gruppo cambia di nuovo direttore finanziario: lascia Ostermann, arrivato nel 2024 al posto di Knight, e arriva Laranjo, uomo di esperienza che ha già lavorato a stretto contatto con il ceo Filosa i ... Scrive milanofinanza.it

stellantis joao laranjo 232Stellantis, Joao Laranjo nuovo Chief Financial Officer - "Sono rimasto costantemente colpito dalla sua ottima competenza finanziaria, dalla sua mentalità orientata ai ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Stellantis Joao Laranjo 232