Stellantis Joao Laranjio è nuovo Chief Financial Officer del gruppo

Torino, 29 settembre – è il nuovo Chief Financial Officer e membro del Leadership Team di Stellantis, con effetto immediato. La nomina è stata annunciata oggi dalla multinazionale dopo il passo indietro di Doug Ostermann, che ha deciso di lasciare l'Azienda per motivi personali. Laranjo assumerà tutte le responsabilità precedentemente ricoperte da Ostermann. Dati Acea, da inizio anno +0,4%. Elettriche 15,8% del mercato Ue Chi è Joao Laranjo. "Con oltre vent'anni di esperienza in finanza e revisione contabile in diversi mercati – fanno sapere dal gruppo Stellantis NV – e una profonda conoscenza del settore automobilistico, Laranjo porta con sè una forte esperienza e leadership nella strategia finanziaria, nella pianificazione e nell'eccellenza operativa in un ambiente multiculturale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

