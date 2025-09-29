Stellantis ha perso più di 9.600 lavoratori in quattro anni l’analisi della Fiom-Cgil
“ Stellantis ha perso più di 9.600 lavoratori in quattro anni “. Questi i dati emersi dalla ricerca del centro studi della Fiom-Cgil ‘Stellantis: la grande fuga dall’Italia’. Il segretario generale della Fiom Michele De Palma chiede sia un incontro con l’amministratore delegato Antonio Filosa per discutere di un Piano industriale sia una maggiore attenzione del governo, il quale dovrebbe spostare il tavolo sull’automotive dal ministero delle Imprese e del made in Italy a Palazzo Chigi. Il calo dei dipendenti. I dipendenti Stellantis sono passati da 37.288 nel 2020 a 27.632 nel 2024. Il risultato è che in quattro anni sono stati persi 9. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Report Fim, in 6 mesi perso un terzo di auto Stellantis
