Stellantis De Palma Fiom | Fermare la grande fuga dall’Italia Pronti alla mobilitazione Meloni non può più far finta di nulla

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se entro un mese non ci sarà un riscontro” rispetto all’incontro con l’ad di Stellantis Antonio Filosa e con il governo sull’auto “decideremo con i lavoratori quali iniziative mettere in campo. Siamo pronti alla mobilitazione “. A rivendicarlo il segretario generale Fiom-Cgil, Michele De Palma, nel corso della presentazione del dossier su Stellantis, ribattezzato “ La grande fuga “. “Meloni non può più far finta che non ci sia un problema legato all’automotive e a Stellantis nel nostro Paese”, ha continuato De Palma. Per il segretario Fiom “bisogna fermarsi con i dividendi per i nvestire nell’azienda”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

stellantis de palma fiom fermare la grande fuga dall8217italia pronti alla mobilitazione meloni non pu242 pi249 far finta di nulla

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, De Palma (Fiom): “Fermare la grande fuga dall’Italia. Pronti alla mobilitazione, Meloni non può più far finta di nulla”

In questa notizia si parla di: stellantis - palma

Rinnovo del contratto, Stellantis e Ilva. Ne parlano Peter Gomez e Michele De Palma con Andrea Tundo

stellantis de palma fiomStellantis, Fiom la accusa di «fuga dall’Italia»: 9.600 dipendenti in meno in 4 anni e investimenti crollati - Il sindacato chiede meno dividendi e più investimenti su nuovi modelli e impianti. Si legge su milanofinanza.it

stellantis de palma fiomFiom, 'la fuga di Stellantis', in 4 anni -9.600 dipendenti - Negli ultimi 4 anni i dipendenti di Stellantis sono passati da 37. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stellantis De Palma Fiom