“Se entro un mese non ci sarà un riscontro” rispetto all’incontro con l’ad di Stellantis Antonio Filosa e con il governo sull’auto “decideremo con i lavoratori quali iniziative mettere in campo. Siamo pronti alla mobilitazione “. A rivendicarlo il segretario generale Fiom-Cgil, Michele De Palma, nel corso della presentazione del dossier su Stellantis, ribattezzato “ La grande fuga “. “Meloni non può più far finta che non ci sia un problema legato all’automotive e a Stellantis nel nostro Paese”, ha continuato De Palma. Per il segretario Fiom “bisogna fermarsi con i dividendi per i nvestire nell’azienda”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, De Palma (Fiom): “Fermare la grande fuga dall’Italia. Pronti alla mobilitazione, Meloni non può più far finta di nulla”