Stellantis De Palma Fiom | Fermare la grande fuga dall’Italia Pronti alla mobilitazione Meloni non può più far finta di nulla
“Se entro un mese non ci sarà un riscontro” rispetto all’incontro con l’ad di Stellantis Antonio Filosa e con il governo sull’auto “decideremo con i lavoratori quali iniziative mettere in campo. Siamo pronti alla mobilitazione “. A rivendicarlo il segretario generale Fiom-Cgil, Michele De Palma, nel corso della presentazione del dossier su Stellantis, ribattezzato “ La grande fuga “. “Meloni non può più far finta che non ci sia un problema legato all’automotive e a Stellantis nel nostro Paese”, ha continuato De Palma. Per il segretario Fiom “bisogna fermarsi con i dividendi per i nvestire nell’azienda”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
