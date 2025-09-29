STELLA 111 di Lutz Seiler | recensione
Lutz Seiler in Stella 111, romanzo pubblicato nel 2025 in Italia dalla casa editrice Utopia nella traduzione di Paola Slaviero, racconta di una Germania non più divisa tra Est e Ovest e costruisce un romanzo monumentale che alterna malinconia, voglia di cercare se stessi in un mondo nuovo, desiderio e solitudine. Trama. 1989, il Muro di Berlino cade. All’indomani di questa data, la vita in Germania cambia per sempre, aprendo un varco a nuove opportunità. Inge e Walter Bischoff, che fino ad allora avevano vissuto con il figlio Carl, ormai un giovane adulto, nella Germania Est, accolgono questo epocale evento storico con grande entusiasmo: finalmente possono andarsene. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
stella - lutz
