Stefano De Martino e Belén in soccorso di Milly Carlucci e Ballando con le Stelle

La prima puntata di Ballando con le Stelle: un esordio complicato. Il debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle non ha portato i risultati sperati in termini di share. La puntata del 27 settembre, infatti, ha registrato ascolti inferiori alle aspettative, costringendo la Rai a valutare contromosse immediate per non lasciare campo libero a Canale 5 e al suo fortunato Tu sì que vales. Secondo i dati Auditel, il programma condotto da Milly Carlucci ha perso la sfida con Mediaset, che ha conquistato il pubblico grazie a un’accoppiata vincente: La Ruota della Fortuna e Tu sì que vales. La Rai, consapevole delle difficoltà, sta quindi studiando un piano per rilanciare il sabato sera. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Stefano De Martino e Belén in “soccorso” di Milly Carlucci e Ballando con le Stelle

