Stazione dopo l’Sos dei residenti Forza Italia pronta alla protesta | È ora di riportare la legalità
Forza Italia Reggio Emilia esprime "piena solidarietà alle duecento famiglie e ai commercianti della zona stazione che hanno lanciato un grido d’allarme attraverso una lettera aperta, denunciando la grave situazione di degrado e insicurezza che da troppo tempo caratterizza piazzale Marconi e le vie limitrofe". "Siamo solo prede da assalire", avevano denunciato i residenti. Mille incontri, riunioni, prese d’atto, impegni, mille poleniche sull’arrivo di una pattuglia dell’Esercito. Il risultato è che – a detta di chi vive in zona – la situazione peggiora. Il coordinamento cittadino degli azzurri afferma – per voce di Luca Vezzani e Mariarosaria Tedesco – che "la richiesta di ’azioni concrete’ avanzata dai residenti non può rimanere inascoltata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: stazione - dopo
Scippano un anziano in stazione, ma vengono beccati ore dopo
Kursk, le esplosioni dopo un attacco ucraino su una stazione di servizio
Stazione di Lecce, fine lavori e dopo due anni la piazza torna libera
Sabato scorso, al Family Day presso la Stazione Elicotteri della Marina Militare di Luni, abbiamo vissuto una giornata che meritava di essere raccontata. Anche se con un po’ di ritardo, eccoci qui a condividerla. Dopo il saluto del Comandante abbiamo present - facebook.com Vai su Facebook
#intanto “Ecco la stazione di Milano distrutta dopo la manifestazione…”: la testimonianza di Cremaschi - X Vai su X
Picchia donna alla stazione. La rabbia dei residenti: "Violenza non tollerabile" - Il fatto, ripreso col telefonino da un residente, è avvenuto lunedì ed il teatro dell’ennesima scena di ... Riporta lanazione.it
Ex stazione nel degrado, i residenti: «Siamo esasperati. Nessuno interviene per sanare una situazione vergognosa» - L'ex stazione ferroviaria di Ponte di Brenta è un edificio abbandonato da qualche anno, la strada che un tempo percorrevano le persone per arrivarci è diventato un sentiero ... Come scrive ilgazzettino.it