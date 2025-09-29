Stazione dopo l’Sos dei residenti Forza Italia pronta alla protesta | È ora di riportare la legalità

Ilrestodelcarlino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forza Italia Reggio Emilia esprime "piena solidarietà alle duecento famiglie e ai commercianti della zona stazione che hanno lanciato un grido d’allarme attraverso una lettera aperta, denunciando la grave situazione di degrado e insicurezza che da troppo tempo caratterizza piazzale Marconi e le vie limitrofe". "Siamo solo prede da assalire", avevano denunciato i residenti. Mille incontri, riunioni, prese d’atto, impegni, mille poleniche sull’arrivo di una pattuglia dell’Esercito. Il risultato è che – a detta di chi vive in zona – la situazione peggiora. Il coordinamento cittadino degli azzurri afferma – per voce di Luca Vezzani e Mariarosaria Tedesco – che "la richiesta di ’azioni concrete’ avanzata dai residenti non può rimanere inascoltata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

