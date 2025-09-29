Stati generali delle aree interne a Benevento verrà presentato il piano di transizione energetica

Tempo di lettura: 3 minuti In occasione degli Stati Generali delle Aree Interne d’Italia, in programma a Benevento presso il Musa alla contrada Piano Cappelle i prossimi 3 e 4 ottobre, la coalizione ambientale interregionale TESS (Transizione Energetica Senza Speculazione) presenterà in anteprima il Piano Nazionale di Transizione Energetica a Zero Consumo di Suolo, concepito su istanza del Movimento Sindaci Italiani per una Transizione Energetica Rispettosa dei Territori. TESS è una coalizione ambientale interregionale di un numero ogni giorno crescente di associazioni e comitati territoriali che si sono uniti per difendere le ultime aree verdi d’Italia dall’invasione di quei progetti di impianti industriali di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili che non presentano concreti vantaggi né ambientali né economici per la popolazione e che anzi danneggiano le risorse naturali per il contrasto dell’effetto serra, portando il Paese verso la totale dipendenza energetica e alimentare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

