Stati generali delle aree interne a Benevento verrà presentato il piano di transizione energetica
Tempo di lettura: 3 minuti In occasione degli Stati Generali delle Aree Interne d’Italia, in programma a Benevento presso il Musa alla contrada Piano Cappelle i prossimi 3 e 4 ottobre, la coalizione ambientale interregionale TESS (Transizione Energetica Senza Speculazione) presenterà in anteprima il Piano Nazionale di Transizione Energetica a Zero Consumo di Suolo, concepito su istanza del Movimento Sindaci Italiani per una Transizione Energetica Rispettosa dei Territori. TESS è una coalizione ambientale interregionale di un numero ogni giorno crescente di associazioni e comitati territoriali che si sono uniti per difendere le ultime aree verdi d’Italia dall’invasione di quei progetti di impianti industriali di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili che non presentano concreti vantaggi né ambientali né economici per la popolazione e che anzi danneggiano le risorse naturali per il contrasto dell’effetto serra, portando il Paese verso la totale dipendenza energetica e alimentare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: stati - generali
De Luca agli Stati Generali della Bellezza: “Ridare forza ai comuni per valorizzare i territori e rilanciare il Paese”
Giochi, se non bastano gli Stati Generali. L’opinione di Pedrizzi
Cava de’ Tirreni, lunedì 14 luglio presentazione ufficiale degli “Stati Generali della Bellezza” al Palazzo di Città
Questa mattina ho partecipato alla conferenza stampa di chiusura degli "Stati Generali del Cinema (e del "Cine-turismo") che si sono svolti a Pellezzano. E' stata l'occasione per confrontarsi su come il cinema possa essere non solo arte e cultura, ma anche un’ - facebook.com Vai su Facebook
Una quieta distopia di fine estate https://glistatigenerali.com/politica/partiti-e-politici/una-quieta-distopia-di-fine-estate/… @jacopotondelli - X Vai su X
Benevento, agli Stati generali delle Aree Interne TESS presenta il Piano Nazionale di Transizione Energetica a Zero Consumo di Suolo - In occasione degli Stati Generali delle Aree Interne d’Italia, in programma a Benevento presso il Musa alla contrada Piano Cappelle ... Da sciscianonotizie.it
Benevento, agli Stati Generali delle Aree Interne tanti gli ospiti e partner - Tanti gli ospiti che hanno confermato la presenza alla due giorni sannita degli Stati Generali delle Aree Interne in programma a ... Si legge su msn.com