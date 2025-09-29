Stati generali dell’Ambiente | l’assessore Rosa raccomanda il controllo delle caldaie domestiche
Tempo di lettura: 3 minuti “ Sono 1550 le utenze delle caldaie domestiche con bollino scaduto”. L’assessore Comunale all’Ambiente Alessandro Rosa, nel corso della giornata degli Stati generali dell’ Ambiente svoltosi a Palazzo Mosti, nell’affrontare il tema dell’approccio alle tematiche ambientale nel capoluogo, ha evidenziato il dato di fatto preoccupante relativo al controllo degli impianti di riscaldamento domestico, cioé alle case dei cittadini beneventani che non supererebbe la soglia di sicurezza per efficienza e rispondenza alle norme. Mentre il primo cittadino di Benevento Clemente Mastella ha auspicato che a metà ottobre possano esserci novità importanti per quanto riguarda la realizzazione, dopo decenni di attesa, del depuratore cittadino, l’assessore Rosa ha voluto con forza raccomandare alla cittadinanza di non sottovalutare la tematica del controllo degli impianti di riscaldamento domestico e non dimenticare un importante strumento di controllo che il Comune attraverso gli operatori dell’Asia ha adottato per verificare la rispondenza delle caldaie alle norme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
