Star wars visions stagione 3 in arrivo fra un mese
La serie animata Star Wars: Visions sta per tornare con la sua terza stagione, prevista in uscita tra un mese. Questo ritorno rappresenta un evento di grande rilievo per gli appassionati della saga, considerando che si tratta di uno dei show più apprezzati dell’universo Star Wars, con una valutazione del 98% su Rotten Tomatoes. La produzione continua a consolidare il suo ruolo come uno degli elementi più innovativi e amati del franchise. una produzione innovativa e non canonica.. Star Wars: Visions si distingue nel panorama delle produzioni dedicate alla galassia lontana perché non segue le linee narrative ufficiali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
