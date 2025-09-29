Star Wars | Starfighter nuovi possibili dettagli sulla trama!

Cinefilos.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riferito, Star Wars: Starfighter è ambientato circa cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker, il che significa che finalmente potremo vedere come appare questa Galassia Lontana Lontana dopo la sconfitta dell’Imperatore Palpatine e del Primo Ordine. Ad oggi ci sono state un paio di anticipazioni sul film del 2027, ma è stato rivelato ben poco su cosa aspettarsi. Grazie a John Rocha di The Hot Mic, però, potremmo avere ora nuovi possibili della trama. I fan di Star Wars hanno chiarito che vogliono vedere più azione Jedi sullo schermo, e sembra che questo film soddisferà proprio le loro aspettative. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: star - wars

Eventi iconici di star wars che meritano una trasposizione dal vivo

Migliori duel di spada laser nella storia di star wars

Regali di star wars per han solo che sfidano le sue origini da contrabbandiere

star wars starfighter nuoviStar Wars Starfighter: nuove foto backstage dalle riprese in Sardegna, ecco dove - Nuovi scatti di Ryan Gosling durante le riprese del film Star Wars Starfighter, che si stanno svolgendo in Sardegna. Come scrive insolenzadir2d2.it

star wars starfighter nuoviStar Wars: Starfighter, diffusa la prima immagine del film con Ryan Gosling - L'attore ha dichiarato: “La sceneggiatura è semplicemente fantastica, con personaggi originali e una storia piena di cuore e ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Star Wars Starfighter Nuovi