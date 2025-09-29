Star Wars | Starfighter nuovi possibili dettagli sulla trama!

Secondo quanto riferito, Star Wars: Starfighter è ambientato circa cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker, il che significa che finalmente potremo vedere come appare questa Galassia Lontana Lontana dopo la sconfitta dell’Imperatore Palpatine e del Primo Ordine. Ad oggi ci sono state un paio di anticipazioni sul film del 2027, ma è stato rivelato ben poco su cosa aspettarsi. Grazie a John Rocha di The Hot Mic, però, potremmo avere ora nuovi possibili della trama. I fan di Star Wars hanno chiarito che vogliono vedere più azione Jedi sullo schermo, e sembra che questo film soddisferà proprio le loro aspettative. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Star Wars Starfighter: nuove foto backstage dalle riprese in Sardegna, ecco dove - Nuovi scatti di Ryan Gosling durante le riprese del film Star Wars Starfighter, che si stanno svolgendo in Sardegna. Come scrive insolenzadir2d2.it

Star Wars: Starfighter, diffusa la prima immagine del film con Ryan Gosling - L'attore ha dichiarato: “La sceneggiatura è semplicemente fantastica, con personaggi originali e una storia piena di cuore e ... Secondo tg24.sky.it