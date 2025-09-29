Star trek | discovery ravviva la franchise dopo 12 anni

l’evoluzione e il rilancio di star trek: discovery. Da quando è approdata nel panorama televisivo, Star Trek: Discovery ha contribuito a rivitalizzare l’intera franchise, portando innovazioni e nuovi standard di produzione. Dopo una lunga assenza della serie televisiva, questa produzione ha segnato un cambio di passo fondamentale, lasciando un’impronta duratura nel mondo di Star Trek. il ritorno delle serie tv di star trek prima di discovery. una lunga fase di declino per la televisione di star trek. Prima del debutto di Discovery, il franchise televisivo si trovava in una fase stagnante, con le ultime produzioni che risalivano agli anni 2000. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

