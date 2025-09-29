Star trek | discovery ravviva la franchise dopo 12 anni
l’evoluzione e il rilancio di star trek: discovery. Da quando è approdata nel panorama televisivo, Star Trek: Discovery ha contribuito a rivitalizzare l’intera franchise, portando innovazioni e nuovi standard di produzione. Dopo una lunga assenza della serie televisiva, questa produzione ha segnato un cambio di passo fondamentale, lasciando un’impronta duratura nel mondo di Star Trek. il ritorno delle serie tv di star trek prima di discovery. una lunga fase di declino per la televisione di star trek. Prima del debutto di Discovery, il franchise televisivo si trovava in una fase stagnante, con le ultime produzioni che risalivano agli anni 2000. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: star - trek
Star Trek Strange New Worlds 3×03: spiegazione del finale e i peccati klingon di Dr. M’Benga
Cameo sorprendente di star trek: strange new worlds stagione 3 episodio 2 spiegato
Ferengi in star trek: la svolta nella lore che cambia tutto
STIC - Star Trek Italian Club - facebook.com Vai su Facebook
Star Trek, apprensione per il Capitano Kirk, William Shartner ricoverato d'urgenza - X Vai su X
Star Trek: Discovery non è più “canon”? - Questo un titolo di Comic Book News che sta circolando molto sui social in questi giorni, che fa molto discutere gli ... fantascienza.com scrive
Star Trek: Discovery si concluderà con la stagione 5 - Dopo Star Trek: Picard, Paramount+ annuncia anche la conclusione della serie tv da cui tutto e ricominciato. Scrive comingsoon.it