Stankovic del Club Brugge svela un retroscena sul padre: «Quasi mai complimenti da papà Dejan, ma lavoro duro ogni giorno». Stankovic Aleksander, centrocampista del Club Brugge, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro l’ Atalanta, soffermandosi sia sulla preparazione atletica che sul rapporto con il padre, l’ex centrocampista serbo Dejan Stankovic. Il giovane centrocampista ex Inter ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano e della costanza negli allenamenti: « Lavorare duro ogni giorno, dare il massimo ogni giorno quando entri in spogliatoio o in partita, poi le qualità le hanno tutti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic racconta il rapporto con il padre e il lavoro quotidiano al Club Brugge: le parole del giocatore ex Inter