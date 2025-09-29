Stagione concertistica di MusicaMente spettacolo dedicato a De André all' Oratorio di Santa Cita

Palermotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione concertistica dell'associazione MusicaMente di Palermo prosegue con Arché alle origini della canzone, dai trovatori di De André, martedì 30 settembre, alle 21, all'Oratorio di Santa Cita, con l'ensemble genovese Ring Around Quartet. Compongono l'ensemble Vera Marenco soprano (viella). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

