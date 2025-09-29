Stadio San Siro un caldo Consiglio Comunale in corso

Lo Stadio Meazza, conosciuto anche come San Siro, verrà venduto alle società dell’Inter e del Milan? Dalle 16.30 è in corso un delicato Consiglio Comunale nel capoluogo meneghino che deciderà se l’operazione andrà in porto oppure no. Ore decisive per il destino di San Siro. “Il Consiglio comunale di Milano, dalle 16.30, deciderà quindi il destino di San Siro. Milan e Inter incrociano le dita: le possibilità che sia approvata la vendita dello stadio e delle aree circostanti sono in aumento.” Così scrive “La Gazzetta dello Sport” che sta seguendo in diretta l’evento. Il Consiglio dovrà decidere se approvare la delibera di Giunta, che prevede la cessione del Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Stadio San Siro, un caldo Consiglio Comunale in corso

