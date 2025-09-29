Fuori da Palazzo Marino, a pochi minuti dall’inizio del Consiglio comunale nel quale sarà votata la delibera per la vendita dello stadio San Siro, alcune decine di attivisti dei comitati di quartiere e ambientalisti si sono ritrovati in piazza della Scala per dire no alla cessione dell’impianto a Inter e Milan. “Questa è una tragedia che dura da anni: oggi dovrebbe essere il capitolo finale di una vicenda assurda per questa città, che è stata calpestata in tutti i modi. San Siro viene svenduto a un prezzo inferiore a qualunque dei top player di Milan e Inter. Il consiglio comunale è stato completamente scavalcato, decide sempre e solo l’uomo al comando. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stadio Milano, proteste fuori da Comune: "No alla svendita di San Siro"