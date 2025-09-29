Stadio Milano proteste fuori da Comune | No alla svendita di San Siro
Fuori da Palazzo Marino, a pochi minuti dall’inizio del Consiglio comunale nel quale sarà votata la delibera per la vendita dello stadio San Siro, alcune decine di attivisti dei comitati di quartiere e ambientalisti si sono ritrovati in piazza della Scala per dire no alla cessione dell’impianto a Inter e Milan. “Questa è una tragedia che dura da anni: oggi dovrebbe essere il capitolo finale di una vicenda assurda per questa città, che è stata calpestata in tutti i modi. San Siro viene svenduto a un prezzo inferiore a qualunque dei top player di Milan e Inter. Il consiglio comunale è stato completamente scavalcato, decide sempre e solo l’uomo al comando. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: stadio - milano
La scaletta del concerto 2025 di Lazza allo stadio San Siro di Milano: l’ordine delle canzoni
La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni allo stadio San Siro di Milano: l’ordine delle canzoni
Mengoni fa sold out allo Stadio di San Siro: "Grazie Milano!"
Dopo l’incredibile successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, gli Iron Maiden tornano in Italia con un’unica incredibile data la prossima estate! 17 giugno 2026Milano, Stadio San Siro La band annuncia oggi nuovi appuntamenti de - facebook.com Vai su Facebook
Fiducia nella decisione del Consiglio Comunale sullo stadio di Milano ? Parla il presidente Paolo Scaroni ? #MilanNapoli è LIVE su #DAZN con #Fuoriclasse powered by Haier TV - X Vai su X
San Siro, per la vendita è il giorno decisivo. Vota il consiglio, proteste fuori da Palazzo Marino - Il consiglio si deve esprimere sulla delibera sulla cessione dello stadio Meazza alle società di Inter e Milan. Da ilgiornale.it
San Siro, il Consiglio comunale di Milano vota sulla vendita. Proteste fuori da Palazzo Marino - Una seduta che si annuncia a oltranza per i voti risicati della maggioranza: alle 16,30 consiglieri in aula. Riporta milano.repubblica.it