Stadio Milano proteste fuori da Comune | No alla svendita di San Siro

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuori da Palazzo Marino, a pochi minuti dall’inizio del Consiglio comunale nel quale sarà votata la delibera per la vendita dello stadio San Siro, alcune decine di attivisti dei comitati di quartiere e ambientalisti si sono ritrovati in piazza della Scala per dire no alla cessione dell’impianto a Inter e Milan. “Questa è una tragedia che dura da anni: oggi dovrebbe essere il capitolo finale di una vicenda assurda per questa città, che è stata calpestata in tutti i modi. San Siro viene svenduto a un prezzo inferiore a qualunque dei top player di Milan e Inter. Il consiglio comunale è stato completamente scavalcato, decide sempre e solo l’uomo al comando. 🔗 Leggi su Lapresse.it

