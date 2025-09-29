Stadio Milano minoranza si spaccaLega e FdI | FI tradisce centrodestra

La delibera sulla vendita dello Stadio Meazza spacca la minoranza di centrodestra. La scelta di Forza Italia di uscire dall’aula, fatta eccezione per il consigliere Alessandro De Chirico, venendo in soccorso della maggioranza abbassando il numero necessario per l’approvazione, ha portato a un duro attacco da parte di Lega e Fratelli d’Italia. L’attacco di Lega e Fratelli d’Italia a Forza Italia. “Fino a ieri tutta l’opposizione era compatta nel votare contro questa delibera. Oggi la sorpresa: Forza Italia, che fino all’altro giorno aveva chiaramente dichiarato che avrebbe votato contro, cambia improvvisamente idea e sceglie di uscire dall’aula, offrendo un aiuto determinante al Sindaco e alla sua maggioranza divisa”, scrive in una nota il gruppo consigliare della Lega a Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Stadio Milano, minoranza si spacca.Lega e FdI: "FI tradisce centrodestra"