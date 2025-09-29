Ss36 enorme masso cade sulla ferrovia e poi precipita sulla strada | traffico e treni bloccati

Monzatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sfiorata in Valassina. Dopo le 13 domenica 28 settembre un enorme masso è precipitato colpendo la ferrovia e fermandosi poi sulla Ss36 al km 55,560 nel territorio di Abbadia Lariana (Lecco). Solo per un miracolo si è evitata la tragedia: per fortuna non ci sono feriti nè tra i passeggeri. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ss36 - enorme

Ss36, enorme masso cade sulla ferrovia e poi precipita sulla strada: traffico e treni bloccati

ss36 enorme masso cadeLecco, enorme masso dalla montagna sulla Statale: evacuati 500 passeggeri da un treno regionale - La caduta, che non è la prima in quel tratto, è avvenuta intorno alle 13. Da milano.repubblica.it

ss36 enorme masso cadeMiracolo a Lecco: enorme masso cade sulla statale, nessun veicolo colpito - Miracolo a Lecco: enorme masso cade sulla statale, nessun veicolo colpito Interessata anche la linea ferroviaria, evacuati 150 passeggeri di un treno ... Segnala laregione.ch

Cerca Video su questo argomento: Ss36 Enorme Masso Cade