Ss36 enorme masso cade sulla ferrovia e poi precipita sulla strada | traffico e treni bloccati

Tragedia sfiorata in Valassina. Dopo le 13 domenica 28 settembre un enorme masso è precipitato colpendo la ferrovia e fermandosi poi sulla Ss36 al km 55,560 nel territorio di Abbadia Lariana (Lecco). Solo per un miracolo si è evitata la tragedia: per fortuna non ci sono feriti nè tra i passeggeri.