sr 325 movieri e senso unico alternato

La Sr 325 ancora una volta sorvegliata speciale con vari punti di criticità. Andiamo per ordine, anche se purtroppo la giornata di oggi si preannuncia alquanto caotica, se ai noti problemi legati alla fuga di gas e alla perdita di acqua in località Fabbro, si aggiunge l’apertura dei cantieri nella grande galleria dell’Appennino sulla linea ferroviaria Bologna-Prato. Per quanto riguarda l’intervento di sistemazione dello scavo per la fuga di gas in località La Tignamica, oggi, salvo imprevisti, i lavori dovrebbero terminare: sarà necessario il ricorso ai movieri per gestire il senso unico alternato che rimarrà fino alla conclusione delle opere di ripristino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

