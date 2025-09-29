Sr 325 movieri e senso unico alternato
La Sr 325 ancora una volta sorvegliata speciale con vari punti di criticità. Andiamo per ordine, anche se purtroppo la giornata di oggi si preannuncia alquanto caotica, se ai noti problemi legati alla fuga di gas e alla perdita di acqua in località Fabbro, si aggiunge l’apertura dei cantieri nella grande galleria dell’Appennino sulla linea ferroviaria Bologna-Prato. Per quanto riguarda l’intervento di sistemazione dello scavo per la fuga di gas in località La Tignamica, oggi, salvo imprevisti, i lavori dovrebbero terminare: sarà necessario il ricorso ai movieri per gestire il senso unico alternato che rimarrà fino alla conclusione delle opere di ripristino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Lavori su Via Provinciale San Vito: senso unico alternato dalle 21 alle 6 Su via Provinciale San Vito in prossimità dell'ingresso della marina militare si eseguiranno lavori, che comporteranno il transito a senso unico alternato con movieri dalle ore 21:00 di oggi
Sulla #SR436 "Francesca", istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata dal km 12 al km 26+500, nei comuni di Fucecchio e Cer
Sr 325, la strada nel caos. Oggi a senso alternato. Niente lavori la domenica - Non è stato possibile trovare una ditta che garantisse l'asfaltatura nei festivi.
Fuga gas a Vaiano, riaperta a senso unico alternato la sr 325 - I vigili del fuoco di Prato sono impegnati da questa mattina per una grossa fuga di gas in località La Tignamica nel comune di Vaiano.