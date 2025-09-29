2025-09-29 20:51:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Nuno Espirito Santo prende per la prima volta il West Ham con un viaggio dall’aspetto difficile a Everton in Premier League lunedì. Santo, che ha lasciato Nottingham Forest il 9 settembre, è stato nominato Hammers Manager sabato dopo il licenziamento di Graham Potter. Il West Ham è il secondo fondo e ha perso in casa con il Tottenham e Crystal Palace da quando ha battuto la foresta di Santo per 3-0 il 31 agosto, mentre Everton è 12 ° dopo aver perso 2-1 a Liverpool il 20 settembre e non ha concesso in nessuna delle prime tre partite in tutte le competizioni nella loro nuova casa di Hill Dickinson Stadium. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Squadre complete della Premier League, come guardare