Spunta un nuovo testamento di Gianni Agnelli Colpo di scena nella battaglia sull’eredita dell’Avvocato?
Torino, 29 settembre 2025 – Un nuovo testamento di Gianni Agnelli, risalente al 1998 e finora apparentemente inedito, è stato depositato oggi in tribunale a Torino. Il documento è stato consegnato ai giudici dai legali di Margherita Agnelli, figlia dell'avvocato, nel quadro della causa civile che la oppone ai figli John, Lapo e Ginevra Elkann. Lo si è appreso a margine dell'udienza, che è stata celebrata nel pomeriggio. Un documento che potrebbe cambiare l’esito della causa civile dopo che, poco meno di un mese fa, si era conclusa quella penale. A conclusione delle indagini preliminari sull'eredità di Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Giovanni Agnelli, la procura di Torino aveva espresso parere favorevole alla richiesta presentata da John Elkann di sospensione del procedimento con messa alla prova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
