Sposa del Mediterraneo 2025 alla Fiera del Mediterraneo torna il salone del wedding dal 4 al 12 ottobre

Dal 4 al 12 ottobre 2025 torna "Sposa del Mediterraneo". Quest'anno aprirà i battenti nella sua storica location, all'interno della Fiera del Mediterraneo. Un salone dedicato ai futuri sposi dove trovare tutto quello che serve per il giorno più bello. Dopo il successo delle passate edizioni, la.

