Sportello per le discriminazioni sui luoghi di lavoro in Provincia

Un nuovo strumento istituzionale a tutela delle donne nei luoghi di lavoro è stato attivato dalla Provincia di Caserta: si tratta dello sportello della Consigliera di Parità, finalizzato a raccogliere segnalazioni di discriminazioni sul lavoro.L’iniziativa offre a ogni donna la possibilità di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: sportello - discriminazioni

Pari opportunità, in Provincia sportello online per segnalare discriminazioni

Arcigay ha inaugurato a Trento un nuovo sportello per assistere le persone colpite da discriminazioni di genere. Da gennaio una ventina le persone supportate - facebook.com Vai su Facebook

Disabilità e discriminazioni: l’esclusione nascosta nei contesti quotidiani - La discriminazione nei confronti delle persone con disabilità avviene spesso nei luoghi di lavoro, colpisce in maggioranza le donne e riguarda anche i familiari. Riporta vita.it

Le discriminazioni sui luoghi di lavoro non sono un problema “degli altri” - Oltre al genere, all’età e all’etnia, altre forme di disuguaglianza sono riferite al background sociale, al luogo di residenza o al livello di istruzione. Lo riporta repubblica.it