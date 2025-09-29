Sportello Arcobaleno l’avviso rivolto agli enti per la selezione del partner

Tempo di lettura: < 1 minuto L’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse rivolto a enti del terzo settore per istituire uno ‘Sportello Arcobaleno’. L’obiettivo è quello di favorire la prevenzione ed il contrasto alla violenza e alle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.     L’avviso è integralmente consultabile al seguente indirizzo  https:web.comune.benevento.itmcmcpdettaglio.php?idpubbl=72435 Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire dalla giornata odierna e fino al termine tassativo del 9 ottobre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

