Sport in tv oggi lunedì 29 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 29 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sui tornei di tennis dello swing asiatico. Tra Pechino (Cina) e Tokyo (Giappone) tanti incontri di livello da seguire. In casa Italia fari puntati su J annik Sinner, Lorenzo Musetti e sul doppio femminile Jasmine PaoliniSara Errani. Il n.2 del mondo affronterà l’ungherese Fabian Marozsan per raggiungere le semifinali, lo stesso obiettivo per Musetti che sfiderà l’americano Learner Tien. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 29 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

